Başkan Ergün, "2022 Yılı da Yine Güzel Hedeflerle, Yine Birincilikler Yaşayacağımız Bir Yıl Olur"

MANİSA (Bültenler) - MASKİ'nin 2022 yılı bütçesi oybirliği ile meclisten geçerken Başkan Ergün de, "2022 yılı da yine güzel hedeflerle, yine birincilikler yaşayacağımız bir yıl olur" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Meclis toplantısında MASKİ'nin gündem maddelerinden olan 2022 yılı bütçesi de oybirliği ile geçti. Başkan Ergün de, 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, "2022 yılı da yine güzel hedeflerle, yine birincilikler yaşayacağımız bir yıl olur" dedi.

MASKİ'nin 2022 yılı Performans Raporuna Meclisten Tam Not

Meclis toplantısında MASKİ'nin 2022 yılı Performans Raporu da oylandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin de takdirini kazandı. İlgili madde meclisten oybirliği ile geçti.

MASKİ'nin 1'inci birleşimde komisyona sevk edilen diğer gündem maddeleri de mecliste oylanarak karara bağlandı.

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