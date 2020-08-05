Başkan Ergü'den personele teşekkür yemeği Başkan Ergü'den personele teşekkür yemeği Adana'nın Tufanbeyli İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergün, Kurban Bayramı boyunca ilçenin temizliğini sağlayan personele teşekkür yemeği verdi.

Başkan Ergü'den personele teşekkür yemeği

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergün, Kurban Bayramı boyunca ilçenin temizliğini sağlayan personele teşekkür yemeği verdi.

Başkan Ergü, Kurban bayramında mesai yapan belediye personeline kurban kesip kavurma yaptırdı. Başkan Ergü, çok yoğun bir çalışma temposu nedeniyle bayram boyunca işçilerle beraber olamadıklarını belirterek, "33 mahallenin çöpünü topladık. Bu sene işçilerimiz takdire şayan çalışma yaptılar. Bu kadar yoğun kirlenmeye rağmen Belediyemizi mahcup etmediler. Bayram boyunca gösterdikleri gayretten dolayı öncelikle işçilerimize emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Birkaç münferit olaydan başka hiçbir şikayet gelmedi. Gerçekten geceli gündüzlü fazla mesai yaparak çalışma gösterdiler. Tufanbeyli Belediyesini Bayram boyunca gösterdikleri temizlik çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bugün yemekte beraber olalım istedik. Ayrıca işçilerimize maddi olarak ödüllerimiz de olacak " dedi.

Kaynak: İHA