Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu'nu Ayvalık'a davet etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu'nu Ayvalık'a davet etti

Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu'nu Ayvalık'a davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Mesut Ergin'e Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da eşlik etti. Mesut Ergin, Kılıçdaroğlu'nu açılışlar ve temel atma törenlerine katılması için Ayvalık'a davet etti. Ergin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, uygun bir program dahilinde şubat ayı içinde ilçeye beklediklerini söyledi. Başkan Ergin, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.

Gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta tamamlanan ve devam eden projeler ile yeni başlayan çalışmaları Kılıçdaroğlu'na anlattığını söyledi. Mesut Ergin, "Genel başkanımıza bugüne kadar yapımı tamamlanan projeler hakkında bilgilendirmede bulundum. Ardından da başlayan projeler hakkında sunum yaptım. Genel başkanımızı tamamlanan projelerin açılışını yapmak, başlayan projelerin de temelini atmasını rica ederek şehrimize davet ettik" dedi.

Ergin, ziyareti sırasında tanıtım kitapçığının yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin ISBN kodlu ilk kültür yayını olan, Ayvalık tarihinde, coğrafyayı, yaşamı ve mimari dokusunu anlatan hikayelerin yer aldığı, Ayvalık Belediyesi kültür yayınlarından çıkan, "Şiir ve Öykülerde Ayvalık" isimli kitabı da Kılıçdaroğlu'na takdim etti. - BALIKESİR

Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu'nu Ayvalık'a davet etti

Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu'nu Ayvalık'a davet etti

Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu'nu Ayvalık'a davet etti

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarım dinleniyor' iddiasına AK Parti'den ilk yanıt: Bu bir fitne siyasetidir

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk yanıt: Bu bir fitne siyasetidir

 Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım

Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım

 AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title