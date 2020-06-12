Başkan Ergin kan bağışında bulundu Salgın nedeniyle kan stokları azalan Kızılay'a Ayvalık Belediyesi'nden destek geldi.

Ayvalık Belediyesi kan stoklarının tükenmekte olduğunu duyuran ve bağışçı bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Kızılay'a destek verdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye personeli ve Ayvalıklı vatandaşlar ile birlikte kan bağışında bulundu.

Kovid-19 koronavirüs salgını nedeniyle bağışçı sayısının azalması sonucu kan stokları tükenme noktasına gelen Kızılay, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda vatandaştan kök hücre ve kan bağışı aldı. Ayvalıklıların yoğun katılım gösterdiği kan bağışları için randevu sistemi uygulandı, sosyal mesafe gözetildi; kampanyaya, sağlıklı kan bağışı alanları yaratılarak akşam saatlerine kadar devam edildi. Bağış kampanyası iki gün boyunca sürdürüldü.

Ergin: İnsan sağlığı birinci sorumluluğumuz

Koronovirüs salgını ile birlikte Kızılay'ın kan stoklarındaki azalmayı yakından takip ettiklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu sıkıntıya duyarsız kalamayacaklarını söyledi. Kan bağışı alınması konusunda uzman olmuş bir kuruma destek vermenin önemli bir sorumluluk ve görev bilinci olduğunu vurgulayan Ergin," Birçok insanın canı bu kan bağışları sayesinde kurtuluyor, bu bizim yakınlarımız da olabilir. Hiç beklemediğimiz bir anda kan bağışına ihtiyacımız olabilir. Halk sağlığı çok önemli çünkü yeni yıla girdiğimizden beri bu süreci yaşıyoruz.Kan bağışı yapmak her vatandaşın birinci görevi olmalıdır. Kan bağışı ve kök hürce desteği veren Ayvalıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler