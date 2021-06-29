Başkan Ergin'den yeni dönem öncesi esnaf ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergin'den yeni dönem öncesi esnaf ziyareti

Başkan Ergin'den yeni dönem öncesi esnaf ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasaklarının sona ereceği yeni dönem öncesinde Ayvalık çarşı esnafını ziyaret etti.

Tüm yasakların kalkmasına karşın, yine de önlem olarak maske, temizlik ve mesafe konularında titiz davranmalarını dile getiren Başkan Ergin, 1 Temmuz günü başlayacak olan yeni dönemin, Ayvalık esnafına, sağlık, huzur ve bol kazanç getirmesi dileğinde bulundu.

Yaklaşık iki yıl devam eden pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarların ekonomik anlamda pek de parlak bir dönem geçirmediğini hatırlatan Başkan Ergin, "Bu yüzden de tüm esnafımız umutlarını temmuz ve ağustos aylarında hızlanması beklenen turizm sezonuna bağladı. Diliyorum ki, bu iki aylık süreçte esnafımız gönlünden geçen beklediği kazançları sağlar" dedi.

Pandemi döneminde esnafının sesine kulak verdiğini, sık sık onlarla bir araya gelip sohbet ederek görüş alışverişinde bulunmayı ihmal etmediğini vurgulayan Ergin, hem eski dostlukların pekiştirildiğini hem kent ekonomisinin bel kemiği olan esnafların sorunlarını dinlediğini söyledi.

Esnafın Ayvalık Belediyesi'nden beklentilerini ve ilçe genelindeki belediye hizmetleri hakkındaki önerilerini de dikkate alan Başkan Ergin, bu kapsamda önceki gün esnafı ziyaret ederek sorunlarına bir kez daha kulak verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayretlerle ilçemizin en iyi şekilde bir turizm sezonu geçirebilmesi için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bu çabalarımızın da esnafımıza olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum. Allah tüm esnafımıza bol kazançlar versin. Her zaman onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Pandemi döneminde Ayvalık Belediyesi'ne ait dükkân ve işyerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerini aylar sonrasına öteledik, ecrimisil bedellerini tahsil etmedik, işgaliye almadık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda belediye kaynaklarından onlarca esnafa 1000 TL nakit desteğinde de bulunduk. Her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olduk. Esnafımızı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Esnafın taleplerini, birim amir ve yetkilileriyle değerlendirilerek aciliyeti olanları iş planına alınıyor. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik anlamda en çok etkilediği kesim olan esnafımızla bu zor günleri birlikte atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Hande Erçel Kaan Yıldırım Ece Çeşmioğlu
Spor Cristiano Emre Kocadağ Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ergin'den yeni dönem öncesi esnaf ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:24:47. #1.15#

title