Başkan Ergin'den okul ziyaretleri

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Küçükköy Necmi Komili İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının sömestr tatili öncesinde öğretmenler ve yetkililer ile bir araya gelen Başkan Ergin, okullarda yapılacaklar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Öğretmenler ile görüşülerek talepler dinlendi. Okul için yapılabilecek ve destek verilecek projeler ile ilgili görüşme sağlandı.Ayvalık Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gerekli desteği verdiklerini ve vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Ergin, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Bu anlamda belediye olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim-öğretimlerini gerçekleştirmeleri için okullarda öğretmenler ve okul yöneticileri ile konuştuk. Yapılması planlanan ve hayata geçirilen projeleri yerinde inceledik" dedi.

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