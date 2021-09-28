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Başkan Ergin "Biz bir aileyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Ergin

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gelenekselleşen hafta başı ziyaretlerinde bu hafta Küçükköy hizmet binası personeliyle buluştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gelenekselleşen hafta başı ziyaretlerinde bu hafta Küçükköy hizmet binası personeliyle buluştu.

Ayvalık Belediyesi Küçükköy sorumlusu Murat Akıner ve belediye meclis üyesi Semih Varol'un da katıldığı buluşmada Başkan Ergin Küçükköy'deki mesai arkadaşları ile sohbet etti, sorunlarını dinledi ve fikir alışverişinde bulundu. Devam eden ve başlamak üzere olan projeler değerlendirildi, Ayvalık'a değer katacak görüş ve düşünceler bu gelenekselleşen buluşmalarda konuşuldu.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm bireylerin bir aile havası içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Tüm ekip arkadaşlarımızın düşünceleri bizim için çok önemli çünkü biz bir aileyiz. Ben sizlerle çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu güne gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki süreçte de gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte, gücümüzü de arttırarak hemşerilerimize hizmet etme noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Ayvalık için hep birlikte çalışamaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Başkan Ergin Biz bir aileyiz

Başkan Ergin Biz bir aileyiz

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