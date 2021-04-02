Başkan Eren'den üyelere teşekkür
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Başkan Eren'den üyelere teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Eren'den üyelere teşekkür

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanlığına seçilen Abdurrahman Eren, destek veren herkese teşekkür etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanlığına seçilen Abdurrahman Eren, destek veren herkese teşekkür etti.

29 Mart tarihinde gerçekleşen MÜSİAD Van Şubesi'nin 7. Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Abdurrahman Eren, kendisini yönetime layık gören herkese teşekkür etti. Hedefinin MÜSİAD'ın yükselen çıtasını daha da yükseğe çıkarmak olduğunu ifade eden Eren, "Yönetim olarak bu bayrağı biz devraldık. İnşallah biz de daha önceki başkanlarımızın yapmış olduğu kutlu yolda yürüyerek iş dünyasında iyi işler yapmayı düşünüyoruz. MÜSİAD'ın kendine göre bir vizyonu, bir yapısı, bir çalışma ahlakı var. Bunu da sahada yansıtmaya çalışacağız. İnşallah diğer sivil topum kuruluşları ile beraber ortak kararlar alıp, ilimiz için bölgemiz için güzel hizmetler yapacağız. Pandemi nedeniyle sıkıntılı bir dönemde bayrağı devralmak zordur ama bu görevi bize layık gördüklerinden dolayı biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben tekrar böyle bir göreve bizi layık gördüklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Başkan Eren'den üyelere teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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