Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor
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Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor

Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Altıntop, Değirmenönü, Sırakapılar ve Mehmetçik Mahallelerindeki esnafı ziyaret etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Altıntop, Değirmenönü, Sırakapılar ve Mehmetçik Mahallelerindeki esnafı ziyaret etti. Üyeleri ve esnafla, özellikle pandemi dönemine dair görüş alışverişinde bulunup, beklentilerini dinledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Altıntop, Değirmenönü, Sırakapılar ve Mehmetçik mahallelerinde faaliyet gösteren işletmelere uğradı. İşletme sahipleri ve çalışanlarını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Erdoğan, işverenlerden sektörleriyle ilgili düşüncelerini dinledi. Bu ziyaretlerinde, pandemi sürecinin zorlu geçtiğini bildiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, bu süreçte Denizli Ticaret Odası olarak salgının ticari hayata etkilerini azaltmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Bugüne kadar yaptıklarını anlattı. Üyeleri ile esnafın talep ve önerilerini dinleyip not aldı.

Gittiği yerlerde işverenlere Nefes Kredisi hazırlıkları hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan, "Esnafımızın her koşulda ve her daim yanındayız. Bugün olduğu gibi pandemi döneminde de hiç durmadık. İstek ve sıkıntıları ile çözüm önerilerini tek tek not alıyoruz. Bu süreçte esnafa verilen hibe destekler çok önemliydi. Ziyaretlerimizde yeni açıklanan destek paketinin ayrıntılarını anlatıyoruz. Şimdi size de bunları anlatmaya geldik. Varsa sorularınızı cevaplamak istedik. Bunun yanı sıra Denizli Ticaret Odası olarak bizler de bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve borsalar Birliğimizin himayesinde yürüteceğimiz Nefes Kredisi hazırlıklarına başladık. Onu da kısa zamanda uygulamaya geçireceğiz. Sizlere o müjdeyi de vermek istedim" dedi.

"Hatırımızın sorulması bizi sevindiriyor"

Başkan Erdoğan'ın girdiği iş yerlerindeki esnaf, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Bu zor süreçte de ayağımıza kadar gelinmesi, hatırımızın sorulması bizi sevindirdi. Bizim kapımızı da çaldınız, mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Başarılı buluyor ve kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan, zor bir dönemden geçen esnafı bir bir ziyaret ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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