Başkan Erdoğan, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı
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Başkan Erdoğan, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı

Başkan Erdoğan, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlililer'in Kadir Gecesi'ni kutladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlililer'in Kadir Gecesi'ni kutladı. Başkan Erdoğan, "Bu mübarek gece iyiliğe, güzelliğe ve sağlıklı günlere ulaşmamıza vesile olsun. Mübarek gecenizi kutlar, sonsuzluk aleminde kurtuluşumuza vesile olacak dua ve ibadetlerimizi, yüce yaratanın kabul etmesini dilerim" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Değerli hemşehrilerim, dualarımızın geri çevrilmediği, ibadetlerimize kat kat sevap verilen mübarek bir geceyi idrak edeceğiz. İkinci yılına girdiğimiz küresel bir salgın, ne yazık ki bizleri birbirimizden ayrı düşürdü. Kısıtlamalardan dolayı buluşup kucaklaşamadık. Ancak, et tırnaktan ayrılmaz; ramazan ayının bu son günlerinde, her zaman olduğu gibi yine kalplerimiz bir, dualarımız sizinle. Bin aydan daha hayırlı bir an olan bu gece, tüm dünya ve insanlık için samimi bir şekilde Allah'a yalvaralım ki Kadir Gecemiz iyiliğe, güzelliğe ve sağlıklı günlere ulaşmamıza vesile olsun. Sağlıklı, daha mutlu ve huzurlu günlerin bir an önce geri gelmesi temennisiyle, mübarek gecenizi kutlar, sonsuzluk aleminde kurtuluşumuza vesile olacak dua ve ibadetlerimizi, Yüce Rabbim kabul etmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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