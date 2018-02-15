Başkan Erdoğan: "Türkiye Afrin Konusunda Yek Vücut Oldu"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Türk Milletinin Afrin konusunda birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini kaydetti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosuna yaptığı ziyarette, yerel ve genel gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Beraberinde yönetim kurulu üyesi Emrah Erkan Bulucu ve Sırrı Özbek ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, 4 aylık il başkanlığı döneminde yeni bir heyecanla çalıştıklarını belirtti.

Mehmet Erdoğan, mahalle, köy yönetimleri, başkanlarını yeniden güncellendiğini, bunlarla birlikte yeni üyelerin yazılmasına ağırlık verildiğini söyledi.

AK Parti'nin güzel çalışmalar ve güzel hizmetler yaptığını ve 2019 seçimlerine bütün teşkilatlar ile hazır olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Adıyaman'da bu kez 4-1 olmayacak. Adıyaman'da AK Parti'ye olan teveccüh çok iyi. Bize düşen mevcudu korumak değil, bunun üzerine çıkarmaktır. Vatandaş şunu diyor, 'evet hayat değişir, hizmetlerin kalitesi değişiyor ama bunları çözecek olan parti sadece AK Parti.' Diğerlerinde bir umut, bir beklenti içerisinde değil. Onların çözebilme kapasitelerinin olmadığını seçmen biliyor" dedi.

Afrin Operasyonuna yüksek oranda destek verdiğini kaydeden Mehmet Erdoğan, "Son Afrin operasyonunu destekleme oranı yüzde 85'in üzerinde ancak ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bizim milletimiz topyekun olmuş, milli birlik ve beraberliğimize kasteden bütün anlayışının karşısındadır. Teröre karşı ortak mücadele ediliyor. Mehmetçiğimizin herkes yanında ve teröre gereken cevap verilecek. Biz eğer sınırımızın ötesinde bu güvenliği sağlayamazsak, Kilis'te, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Ankara'da rahat etme şansımız yok. Dolayısıyla bu mücadele çok önemlidir. Türkiye'nin üzerine adı 'Zeytin Dalı' olan bu hareketin ne kadar büyük olduğunu küresel güçler farkında. Bu sadece Afrin'e uzatılan bir zeytin dalı değil. Ortadoğu'ya, bölgeye uzatılan bir zeytin dalıdır. Bizim ecdadımız Ortadoğu'dan ayrılmış, kan göz yaşı, feryat figan, hep orada devam etmiş. Türkiye Cumhuriyetinin uzattığı bu Zeytin Dalı Ortadoğu'ya da bir barışı getirecektir.

Türkiye öncü bir güç olacak. Türkiye üçüncü dünya ülkelerinden bir ülke değildir. Emir alan, borç para alan bir eski Türkiye yok artık. Yeni Türkiye'de bu millet daha medeniyetine, ecdadına, mirasına sahip çıkarak nerede bir mazlum varsa oraya elini uzatan bir millettir. Dostlarımız ve Türkiye üzerinden hesap yapanlar bunun farkına vardı. Dolayısıyla bu dönem Afrin ile beraber bölgede çok daha farklı gelişmeler olacak. Ortadoğu'da Türkiye'siz bir hesap yapılamayacak. Biz kimseye zulmetme, kimsenin toprağını işgal etme adına değil, terörle mücadele adına, zalimle hesaplaşma adına her ortamda var olduğumuzu ifade ettik. Bütün milletimiz Afrin konusunda yek vücut oldular. Bizim bu kadar kararlı olmamızdan çekiniyorlar. Bu ülkenin insanları geleceğe daha umutlu bakıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN