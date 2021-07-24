Başkan Erdoğan," Tür basını takdire şayandır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Erdoğan," Tür basını takdire şayandır"

Başkan Erdoğan,' Tür basını takdire şayandır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Türk basın çalışanlarının basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Türk basın çalışanlarının basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım. Basınımız, halkımızın acısıyla tatlısıyla her türlü gününde yanında duran, 24 saat fedakarca çalışarak milletimizin sesi, gözü, kulağı olan güzide bir yapıdır" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bazı meslekler ve işler, emsallerinden hep bir adım öndedir. Gazetecilik ve basın da bunların en başında gelir. Bugünü yaşarken dünü de anımsatır ve yarına ışık tutar. Mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zor koşulda bile işini aksatmadan halk adına görev yapan basınımızın güzide emektarları, takdirlerin en büyüğüne layıktır. Bunlar arasında şartları daha da çetin olan bir ortamda yerel yayınlarla varlığını sürdürmeye çalışan basın çalışanlarımız, sosyal sorumluluk anlayışından bir an bile sapmadan daha büyük zorluklarla baş etmektedirler. Bizi hemşehrilerimizle buluşturan basın emekçilerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Onlar için ne yapsak az kalır. Basınımız, halkımızın acısıyla tatlısıyla her türlü gününde yanında duran, 24 saat fedakarca çalışarak milletimizin sesi, gözü, kulağı olan güzide bir yapıdır; iyi ki vardır! Türk basın çalışanlarının basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Gökhan Gönül Mostafa Mohamed Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Erdoğan," Tür basını takdire şayandır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 13:52:06. #1.14#

title