Başkan Erdoğan, topluluk başkanlarıyla buluştu

04.10.2019 14:08

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesindeki öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) çatısı altında faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının başkanlarına tanışma yemeği vererek, üniversite öğrencilerinin şikayet ve taleplerini dinledi. Bir otelde düzenlenen programa Belediye Meclis Üyeleri Jale Kırbaş ile Suzi Özden, ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal, BİİF Öğrenci Konseyi Başkanı Burak Devran ve topluluk başkanları katıldı.



"Bülent Başkan değil Bülent Ağabeyimiz"



Yemeğin ardından bir konuşma yapan ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal, "Bizler her zaman belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte sizlerin yanındayız. İlk kez Biga'da bir belediye başkanıyla buluşuyoruz. Bu bizi çok mutlu etti. Bir şehri ekonomik ve sosyolojik açıdan hareketlendiren üniversite öğrencileridir. Bu şehre katkı sağlamak da hepimizin görevidir. İleri günlerde Ankara ziyaretimiz olacak ve Meclisimiz de de taleplerimizi ileteceğiz. Biz başkanımızı Bülent Başkan olarak değil Bülent ağabey olarak benimsiyoruz. Bu bulaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Biga'mız tarihi ve kültürel derinliği olan bir ilçe"



Biga'da üniversite öğrencilerine çok önem verdiklerini belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise konuşmasında, ilk olarak Biga'nın tarihi ve kültürel önemine değindi. Başkan Erdoğan, "Öncelikle tüm başkanlarımıza yeni dönemin hayırlı olmasını dilerken, yeni seçilen başkanlara da başarılar diliyorum. Biz sizleri ilçemizde bacasız bir fabrika gibi görmüyoruz. Sizler bizim misafirimizsiniz. Biga'mız çok köklü bir tarihi geçmişe sahip. Parion'da 2 bin yıl önce 80 bin kişi yaşamış. Büyük İskender'in Anadolu'ya geçtiği ve Persleri yendiği yer Biga'mız topraklarıdır. Osmanlı döneminde sancaklık yapan Biga'mız, aynı zamanda Mehmetçik'e isim babalığı yapan Bigalı Mehmet Çavuş'un memleketidir. Milli Mücadele zamanında da Çanakkale'de düşmana ilk dur diyen 27. Alay'dır ve bu alay Bigalılar'dan oluşmaktadır. İşte böyle tarihi ve kültürel değerlere sahip bir ilçeyiz" diye konuştu.



"Bizler her zaman sizlerin yanındayız"



Üniversite öğrencilerinin her daim yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:



"Bizler sizlerin birçok dert ve sıkıntınızı biliyoruz. Sizlerin yapacağı etkinlik ve projelerde her zaman yanınızdayız. Bizim de sizden bir ricamız var. Biz 55 bin kişinin ve Biga'nın geleceği ile ilgili yönetim emanetini devraldık. Bizim göremediğimiz, sizin eksik gördüğünüz, olmasını istediğiniz şeyleri, talep ve önerilerinizi lütfen bizlere iletin. Periyodik olarak bir araya gelmeye zaten devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizi başkan olarak değil her zaman bir abi olarak görebilirsiniz. Benim de oğlum bu yıl üniversiteye adım attı sizleri çok iyi anlayan bir yakınınızım. Derdiniz, sıkıntınız olunca bizi arayın. Akıllı durak projemizi hayata geçiriyoruz. Böylece kışın soğuk ve yağıştan, yazın da sıcaktan korunacaksınız. Ulaşım zammından dolayı sıkıntınızı iyi biliyorum ama meslek grubu ve komisyonlar dinlenerek böyle bir karar alındı. Toplu taşıma ile ilgili sıkıntılarınızı da minimize ediyoruz. Araçların konforu, temizliği ve ayakta yolcu alma gibi konular sizlere sıkıntı yaşatmayacak. Bir sorun yaşarsanız bize lütfen ulaşın. Siz başkanlarımızdan Biga Birlik'in Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilere 15 lira olması yönünde teklif geldi. Ben kooperatif başkanımızla görüşeceğim. İnşallah çözeceğiz. Atatürk Kültür Merkezinde her topluluğumuz yılda bir kez her türlü etkinliğini yapabilir. Bu arada topluluklarımıza verilen 300 lira olan reklam ajans desteğini 500 liraya çıkardık. Biz size çok değer veriyoruz ve her türlü sorunumuzu birlikte çözeceğimize inanıyoruz." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA