- Başkan Erdoğan Tok'tan dünya şampiyonu kızlara altın

Samsun'un dünya şampiyonu gururları

SAMSUN - Samsun İlkadım İlçe Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya birincisi ve ikincisi olan şampiyon sporcular Hamide Yavuz ve Büşra Taştemir'i ağırladı.

İtalya'nın Jesolo kentinde 15-23 Eylül tarihinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıran Hamide Yavuz ve Büşra Taştemir, Başkan Erdoğan Tok'u ziyaret etti. İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü ve Kick Boks Samsun İl Temsilcisi Üzeyir Kodan ve İlkadım Belediyesi Milli Takım Antrenörü Fatih Karagül ile birlikte dünya birincisi ve ikincisi sporcular Hamide Yavuz ve Büşra Taşdemir ayağının tozuyla İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile görüştü. Şampiyonluk kupası beraberinde getiren 52 kiloda dünya birincisi Hamide Yavuz ve 48 kiloda Dünya ikincisi Büşra Taştemir'in sevincini paylaşan Başkan Tok, sporculara ve Milli Takım Antrenörü Fatih Karagül birer çeyrek altın takdim etti.

Sporculardan Başkan Tok'a teşekkür

Elde ettikleri başarıda emeği ve katkısı olanlara teşekkür eden sporcular, "Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya birinciliği ve ikinciliğini Türkiye'ye, Samsun'a, İlkadım'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mücadelenin başından beri hep yanımızda olup bizleri destekleyen başta ailelerimiz olmak üzere her daim sporun içinde ve sporun destekçisi olan İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a, Spor Koordinatörümüz Üzeyir Kodan ve İlkadım Belediyesi Milli Takım Antrenörümüz Fatih Karagül'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Tok: "Gençlerimize yaptığımız yatırımların meyvesini alıyoruz"

Genç sporcuların ziyaretinden ve başarısından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya birincisi Hamide Yavuz kızımız ve dünya ikincisi Büşra Taştemir kızımızın şampiyonluk haberleri bizim göğsümüzü kabarttı. Bu genç kızlarımızın Türk bayrağımızı İtalya'da şanlı bir şekilde dalgalanmasını sağlaması bizim için bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Bu kızlarımız bu başarıyı sağlayarak, İlkadımlı gençlerimize gerçekten imkan verildiğinde yurt çapında da dünya çapında da birçok başarıya imza atabileceklerini göstermiş oldular. Dün ve bugün de olduğu gibi yarın da bu başarılarının devamının geleceğine inanıyorum. Çünkü bizler her daim gençlerimizin yanındayız. Bu gençlerimizi nasıl başarıya taşıyabiliriz onlara nasıl değer katabiliriz tek düşüncemiz bu. Bundan ötürü İlkadım Belediyesi olarak her daim spor yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor ve gençlere yapılan yatırımımızın meyvelerini ülke olarak alıyoruz. Bize düşen görev Hamide ve Büşraların arkasında durmak. Onların imkanlarını arttırarak daha iyi bir gelecek sunmak. Bu vesile ile 52 kilogramda dünya birincisi olan İlkadım Belediyesi sporcumuz Hamide Yavuz ve 48 kilogramda dünya ikincisi olan Büşra Taştemir kızımızı, sporcularımızın ailelerini, İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü Üzeyir Kodan'ı ve İlkadım Belediyesi Milli Takım Antrenörümüz Fatih Karagül'ü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.