Başkan Erdoğan: "Şehit verdik, vatanımızı vermedik"
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Başkan Erdoğan: "Şehit verdik, vatanımızı vermedik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Erdoğan: 'Şehit verdik, vatanımızı vermedik'

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımızda huzurlu ve güvendeysek, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onların sayesinde, her şeye rağmen milletçe dimdik ayakta duruyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımızda huzurlu ve güvendeysek, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onların sayesinde, her şeye rağmen milletçe dimdik ayakta duruyoruz" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Tarih boyunca ülkemiz için mücadele etmiş hatta gerektiğinde de savaşmış bir milletiz. Bizden öncekiler canları pahasına da olsa vatanımızı, bayrağımızı ve bağımsızlığımızı korumuşlar, bizlere miras bırakmışlardır. Bu uğurda ecdadımızdan niceleri canlarını feda etmiş, niceleri de gazi olmuştur. Yine terörle mücadelede de insanımız ve güvenlik güçlerimiz, canı pahasına da olsa vatanımızın birlik ve bütünlüğüne kastedenlere asla taviz vermemiştir. Şairin de mısralarında dediği gibi Türk Evladı odur ki yurdu olan toprağı ana ırzı bilerek yad ayağı bastırtmaz; Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz! Ülke topraklarının kolay kazanılmadığının farkında olan bizler, bu kutsal emanetin sorumluluğunu taşıyarak, milletçe bir ve beraber yaşamaya devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tarih boyunca verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ile saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin aileleri ile vatanı uğruna canını ortaya koymuş kahraman gazilerimizi ise şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan: 'Şehit verdik, vatanımızı vermedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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