Başkan Erdoğan, Putin ile Perşembe Günü Güney Afrika'da Bir Araya Gelecek!

Kremlin'den gelen açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Temmuz Perşembe günü Güney Afrika'da bir araya gelecek.Görüşmede iki lider, Suriye'deki durumu ele alacak.

İKİ LİDER 26 TEMMUZ'DA GÜNEY AFRİKA'DA BİR ARAYA GELECEK

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Temmuz'da Güney Afrika'da bir araya geleceği açıklandı.

SURİYE'DEKİ DURUM ELE ALINACAK

Kremlin Sözcüsü Yuri Uşakov'un yaptığı açıklamaya göre, iki lider Perşembe günü Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS zirvesinde görüşecek. Görüşmede iki lider, Suriye'deki durumu ele alacak.

BU YIL 16 KEZ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTILAR

Putin ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmeyi 'önemli' olarak nitelendiren Uşakov, liderlerin arasındaki diyaloğun devam edeceğini belirtti ve ikilinin sıklıkla bir araya geldiğini, bu yıl 16 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlattı. Uşakov, görüşmede liderlerin ikili ilişkileri, enerji projelerini, Suriye krizi konusunda işbirliği ve Astana formatında atılabilecek adımları ele alacağını vurguladı.Uşakov, Putin'in zirve kapsamında her zaman olduğu gibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşeceğini kaydetti.

BİRÇOK ALANDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Uşakov'a göre, zirvede tarım ve su kaynaklarının kullanımında işbirliği dahil birçok alanda anlaşma imzalanacacak. Liderler, BRICS'in 10 yıllık çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bir deklarasyon da imzalayacak.