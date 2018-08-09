Başkan Erdoğan, Piyasalara Güven Verdi: Hiç Korkmayın, Hepsi Geçecek

İş dünyasının önce gelen temsilcilerini kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, piyasalara güven mesajı verdi.

"PİYASALAR RAHATLAYACAK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Başkan Erdoğan, "Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek" dedi.

"NEYİN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Döviz kurundaki dalgalanmanın ve ekonomiye müdahalenin nereden geldiğini bildiklerini aktaran Erdoğan, "Özel sektör de vatandaşımız da neyin nereden geldiğinin farkında" ifadesini kullandı.