Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
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Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Biga Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımcıları ziyaret etmeye devam eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici ve MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya ile birlikte üretim fabrikalarında incelemelerde bulunarak firma sahiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan ayrıca fabrikasında yangın çıkan bir firmaya da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Biga'nın ekonomik anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Her imkanımız olduğunda bölge ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan, birçok alanda üretim yapıp çoğunluğunu ihraç eden fabrikalarımızın bulunduğu Balıklıçeşme'deki Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Bugün de üretim yapan firmaları ziyaret ederek çalışmaları dinledik ve hayırlı işler diledik. Bir firmamızda çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biga'mız tarımı, hayvancılığı ve turizmiyle gelişme gösterirken aynı zamanda sanayisiyle de adından söz ettiriyor. OSB'mizdeki katılım ve yatırımlara baktığımızda bölgenin dolduğunu, Hükümetimizin 5 bin metrekare daha kazandırıp 2. etap çalışmalarıyla 25 firmanın daha hizmet vereceğini biliyoruz. Bölgemize ve ülkemize yapılan yatırım beraberinde gelen üretim ve istihdam hamleleri bizi mutlu ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanımız ve geniş bir heyetle bölgemizi ziyaret ederek TSO ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ve yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bölgemizin ve Biga'mızın her geçen gün daha da kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli yöneticilerimize, bölgemize katkılarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Firma yetkilileri de ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Erdoğan, OSB ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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