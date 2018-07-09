Başkan Erdoğan: "Ne Bizim Ne de Bizden Sonra Gelecek Olan Cumhurbaşkanlarının, Yürütme Görevi...

Başkan Erdoğan: "Ne Bizim Ne de Bizden Sonra Gelecek Olan Cumhurbaşkanlarının, Yürütme Görevi...

Başkan Erdoğan: "Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme görevi konusundaki aksaklıklar, eksiklikler hususunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır.

Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme görevi konusundaki aksaklıklar, eksiklikler hususunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır."

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