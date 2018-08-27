Başkan Erdoğan Minibüsçileri Görünce Konvoyu Durdurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da konvoyunu durdurarak minibüs esnafıyla sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan dün akşam İstanbul'a gelerek Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
KONVOYU DURDURDU
Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak, minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti.