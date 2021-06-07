Başkan Erdoğan, Milli Atlet Anıl Korkmaz'ı tebrik etti
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Başkan Erdoğan, Milli Atlet Anıl Korkmaz'ı tebrik etti

Başkan Erdoğan, Milli Atlet Anıl Korkmaz'ı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye 3'ncüsü Milli Atlet Mustafa Anıl Korkmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Türkiye 3'ncüsü Milli Atlet Mustafa Anıl Korkmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye U-20 Atletizm Şampiyonasında komple atlet kategorisinde elde ettiği 5 bin 426 puanla Türkiye 3'ncüsü olan Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Mustafa Anıl Korkmaz'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Mustafa Anıl Biga'mızın gururu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bursa'daki şampiyonadan da bizleri sevindiren güzel haberlerin geleceğini biliyorduk. İlçemizden başarı hikayeleri yazan gençlerimizin çıkması bizleri her zaman sevindiriyor. Mustafa Anıl'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Her zaman yanında olmaya ve ona desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Başarıları daim olsun inşallah" dedi. Başkan Erdoğan ziyaret sonunda ise Mustafa Anıl'a hediyesini verdi.

Milli Atlet Mustafa Anıl Korkmaz da desteklerinden ve hediyesinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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