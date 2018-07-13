Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Yıldırım'a Şeref Madalyası Verecek
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
DEVLET ŞEREF MADALYASI TÖRENİ YAPILACAK
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.