Başkan Erdoğan'ın Göreve Dolayısıyla 21 Pare Top Atışı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması dolayısıyla Sivas'ta 21 pare top atışı yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen top atışı tarihi Sivas Kalesi'nde gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından ateşlenen toplar görsel şölen oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda ve kentin değişik yerlerindeki belediyeye ait büyük led ekranlardan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri ile tebrik mesajlarına yer verildi.