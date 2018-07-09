Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek, göreve başlaması dolayısıyla Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek, göreve başlaması dolayısıyla Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.
Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin törenin ardından, görevine başladı. Bu sırada, Eskişehir'de Çankaya Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde 101 pare top atışı yapıldı.
Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği atışlar sırasında bazı kişiler tekbir getirip, Erdoğan lehinde slogan attı.