Başkan Erdoğan: "Heimtextil Fuarı ihracatın 2020'nin daha iyi olacağının müjdecisi"

09.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:28

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kalabalık bir heyetle çıkarma yaptığı Almanya'nın Frankfurt kentindeki Heimtextil Fuarı'nda, Denizli'nin ürünlerine olan ilginin ihracat açısından 2020'nin daha iyi olacağının müjdecisi olduğunu ifade etti.



Başkan Erdoğan ve DTO yöneticilerinden oluşan bir heyet, Heimtextil Fuarı'ndaki Denizlili ihracatçı iş adamları ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Denizli AK Parti milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş ile birlikte, Denizli'den Frankfurt'taki Heimtextil 2020 Fuarı'na katılan firmaların stantlarını tek tek ziyaret etti. Üyelerinin her an yanında olmak için büyük bir mesai harcayan ve özel çaba gösteren Başkan Erdoğan, adeta elinde bir Denizli bayrağıyla maraton koşuyor. Fuara dair izlenimlerini basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle, sanayicimizin bir kez daha nabzını tuttuk. 71 firmamızın yer aldığı Heimtextil 2020'de, tekstilcilerimizin şaheser niteliğindeki el emeklerinin, sadece bizim değil yabancıların da çekim merkezi olduğunu görmek hepimizi sevindirdi. Almanya'da stant açan firmalarımızla ürünlerine gösterilen ilgi, sanki Denizli'mizin bel bağladığı tekstil ihracatımızın bu yıl çok daha iyi olacağının da müjdesi" dedi.



"90 kişilik kalabalık bir heyetle Frankfurt'a geldik"



Başkan Erdoğan, Denizli'nin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yaptığını anımsatarak, bu yüzden Heimtextil Fuarı'nın, uluslararası markalaşmış, önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti. Erdoğan, "AB ülkeleri ile özellikle de Almanya, ihracatımızın kalbi durumunda. Onun için, Denizli olarak, hem stant anlamında hem de katılım anlamında her geçen gün bir önceki yıla göre buradaki varlığımızı arttırıyoruz. Bizler de Denizli heyeti olarak, ihracatçımızın yanında olmak, istişare etmek, güç vermek ve motive etmek için her yıl bu fuara geliyoruz. En çok devlet destekli fuar organizasyonu yapan bir kurum olarak DTO, yine bir ilke imza attı ve bu sene 90 kişilik kalabalık bir heyetle Frankfurt'a geldi. Denizli'mizden Almanya'ya gelen üyelerimiz, buradaki iş alemi mensupları ve görüşmelerde bulunacak. Bizim asli amacımız, Denizli ve ülke ihracatımız ile istihdamımızı arttırmak. Denizli'yi vizyon şehir yapmak. Denizli'nin var olan gücünü daha da çoğaltmak. Dilerim, iş dünyamız için başarılı bir fuar bereketli bir yıl olur" dedi.



"Farklı organizasyonlar ve tanıtımlar gerçekleştireceğiz"



DTO üyeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, 2020'de de sanayicilerinin yanlarında olacaklarını kaydederek şunları söyledi:



"Denizli'mizin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, Denizli yılı ilan ettiğimiz 2020'de de sanayicimizin ve Denizli'mizin yanında olacağız. Gece gündüz demeden çalışacak, performansımızı daha da artıracağız. Bu yıl her ayın 20'sinde farklı organizasyonlar ve tanıtımlar gerçekleştireceğiz. Denizli'mizde, turizmi ve ihracatımızı arttırma noktasında eğitimlerimiz olacak. Özellikle üyelerimizin bu konulara dikkatini çekecek ve işlerine katkı sağlayabilecek faaliyetler ortaya koyacağız. 2020'nin, 2019'dan daha güçlü ve daha katma değerli bir yıl olması için ekibimizle uzun bir süredir hazırlanıyoruz. DTO kafilemizi Almanya'da bir an olsun yalnız bırakmayan, Heimtextil 2020'deki üyelerimiz ile firmalarımıza her türlü desteği vererek işimizi kolaylaştırıp bizlere önemli bir katkı sağlayan Frankfurt Başkonsolosumuz Burak Karartı ile Ticaret Bakanlığımızdan Frankfurt Ticaret Ataşemiz Tansu Günendi'ye, ülkemiz ve Denizli sanayisi adına teşekkür ederim."



"Dünyanın 7 kıtasından ülkemize gelecekler"



Ziyarete katılan Milletvekili Şahin Tin ise Denizli'nin birlik ve beraberliğinin önemine işaret ederek, "Öncelikle, bu büyük organizasyon, bu yıl tekstil ihracatımızın artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Almanya, Avrupa'da ticaretin merkezi Heimtextil de tekstilcilerimiz için çok önemli bir fuar. Ama artık Türkiye'nin merkez olması gerekir. İstanbul Havalimanı çevresinde büyük bir fuar alanı oluşturulmalı böylelikle dünyanın 7 kıtasından ülkemize geleceklerdir. Biz bu konuda gücümüz ve imkanımız ölçüsünde çalışmalar yapıyoruz" dedi.



"Heimtekstil'de yine destan yazdı"



Milletvekili Cahit Özkan da Denizli'nin üretim ve markalaşma sürecini iyi yönetmesiyle, dünya ile rekabet edebilir hale geldiğini söyledi. Fuardaki Denizlili stantları ziyaret ederken çok yoğun olduklarını gözlemlediklerini de dile getiren Özkan, "Firmalarımızın, bir taraftan bizi ağırlarken diğer taraftan da müşterileriyle ilgilendiklerini gördük ve mutluluk duyduk. Denizlili sanayicilerimiz ve üreticilerimiz, katma değeri yüksek ürünleriyle ihracatımızı arttırmaktadırlar. Albenisi, modelinden ambalajına kadar tasarımı, göz kamaştıran stantları ve ürünlerinin kalitesiyle, Denizlili üreticilerimiz Heimtekstil'de yine destan yazdı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetimine teşekkür ediyor, oldukça başarılı bu güzel organizasyon için kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA