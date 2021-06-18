Başkan Erdoğan, Gülse Tetik'i tebrik etti
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Başkan Erdoğan, Gülse Tetik'i tebrik etti

Başkan Erdoğan, Gülse Tetik'i tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli takıma seçilen Bandırma Basketbol Kulübü oyuncusu Bigalı Gülse Tetik, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Milli takıma seçilen Bandırma Basketbol Kulübü oyuncusu Bigalı Gülse Tetik, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Bigalı sporcu Gülse Tetik,15 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'na seçilmenin heyecanını yaşarken, 22 Haziran Salı günü İzmir'de başlayacak kamp öncesi Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret ederek kamp ve 2022'de düzenlenecek şampiyona hakkında bilgi verdi.

Gülse Tetik'i tebrik eden Başkan Erdoğan, "Biga'mızın evladı Gülse kızımızın ve en büyük yardımcısı annesinin bizleri ziyaretinden mutluluk duyarken, milli takıma seçilmesi hasebiyle gururlandık. Gençlerimizin çeşitli alanlardaki başarıları, azim ve mücadeleleri bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Ben bir kez daha Gülse'yi tebrik ediyorum. İzmir'deki kampta ve 2022 yılında düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan ziyaret sonunda ise Gülse Tetik'e hediyesini takdim ederken, Milli sporcu Gülse Tetik de desteklerinden ve hediyesinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan, Gülse Tetik'i tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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