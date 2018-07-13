Başkan Erdoğan, Fransa Lideri Macron'un Dünya Kupası Final Davetini Reddetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesinin ikinci gününde de yoğun temaslarını sürdürdü. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte başta olmak üzere, İspanya, Irak, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan liderleriyle görüştü.

Fransa lideri Macron, Başkan Erdoğan'ı Fransa-Hırvatistan arasında oynanacak Dünya Kupası final maçına davet etti. Ancak Erdoğan, "Çok işim var, televizyondan izleyeceğim" yanıtını verdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ilk olarak, "Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"nın üçüncü oturumuna katıldı. Bu oturum devam ederken ABD'nin NATO'dan çıkma tehdidinde bulunduğu kulislere yansıdı. Krizin çözümü için NATO'da "olağanüstü" oturum gerçekleşti. Erdoğan, daha sonra Afganistan için düzenlenen özel oturuma katıldı. Erdoğan, bu toplantılarda da terörle mücadelede etkin işbirliği mesajı verdi.

İlk gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Erdoğan, dün ise ilk olarak İtalya Başbakanı Conte ile baş başa 40 dakika görüştü. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

"İŞİM VAR GELEMEM"

Erdoğan, bu görüşmelerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşmede Çavuşoğlu, Akar ve Kalın da yer aldı. Macron, Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti. Macron, görüşme başında Erdoğan'a 15 Temmuz'da Moskova'da oynanacak Fransa-Hırvatistan final maçına gelip gelmeyeceğini de sordu. Erdoğan, "Hükümeti yeni kurduk, yapacak çok işimiz var, televizyondan izleyeceğim" dedi. Erdoğan-Macron görüşmesinde AB süreci ve ikili ilişkiler değerlendirildi. Görüşmede, Eurosam firmasının Türkiye'de üreteceği yeni nesil Samp-T füze savunma sistemine yönelik ortak yatırım çalışması da ele alındı.

ÇİPRAS İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile de görüştü. Çipras görüşmesinde Türkiye'den kaçan ve Yunanistan'ın sığınmacı hakkı verdiği darbeci askerler konusu da gündeme geldi. Erdoğan, bu karara dair endişelerini de dillendirdi. Erdoğan'ın Çipras ile basına kapalı görüşmesi 2 saat sürdü. Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'nde en uzun görüştüğü lider Çipras oldu.

"GÖRÜŞMEDEN UMUTLA ÇIKTIM"

Çipras, Erdoğan ile görüşmesinin ardından "İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Kolay bir görüşme olduğunu söyleyemem ame görüşmeden daha çok umutla çıktım" dedi. Çipras "Türk Cumhurbaşkanı ile irtibat kanallarının açık kalması konusunda anlaştık. Ege'de gerginliğin azaltılmasının yolunu bulabilmemiz için çaba gösterilmesi konusunda iki taraf da mutabık kaldık" diye konuştu.

HIRVAT LİDER İLE AYAK ÜSTÜ SOHBET

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Afganistan oturumu öncesinde karşılaştı ve ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, önceki akşam İngiltere'yi eleyerek Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan'ı tebrik etti ve finalde başarılar diledi. Kitarvic'in de Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

TÜRKİYE'YE YENİ GÖREVLER

Türkiye'nin NATO temaslarında Türkiye'nin NATO'daki sorumluluklarına ek olarak üstlenmesi beklenen yeni roller de ele alındı. 2014 zirvesinde kurulmasına karar verilen, "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti"nin komutasını 2021'de Türkiye tarafından üstlenilmesi de toplantıda görüşüldü. Yeni dönemde Türkiye'nin Karadeniz'deki NATO sorumluluklarının da artması bekleniyor.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPTILAR

Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, zirvede karşılaştığı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile de bir süre sohbet etti. Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de 40 dakika görüştü. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron (üstte) ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile (yanda) ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan'ın bir araya gelmesinin beklendiği ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı May ile ikili görüşmeleri ise gerçekleşmedi. Erdoğan, Trump ile ilk oturum ve önceki akşamki yemekte kısa bir ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

MAÇI TAKİP ETTİLER

NATO Zirvesi'nde liderler, önceki akşam oynanan Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti. Erdoğan, İngiltere Başbakanı May, Almanya Başbakanı Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan seyretti.

Rama'nın sosyal medya hesabından, "Son Dakika" notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yer aldı. Çavuşoğlu, May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsetti. Müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama, İngiltere'nin elenmesi üzerine May'i teselli ettiği görülürken, "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor" yorumunu yaptı.