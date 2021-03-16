Başkan Erdoğan, "Esnaf geleceğe dair umutlu"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemiyle mücadele kapsamında başlattığı üye ziyaretlerine, hız verdi. Halk Caddesi'ndeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Erdoğan, "Ziyaretlerde esnafımızın karamsar olmadığını görmek, işlerinin de zamanla daha iyi olacağından yana umutlu olduklarını duymak, gelecekle ilgili beklentilerinin olumlu olduğunu bilmek bizi mutlu etti." dedi.

Şehrin farklı noktalarında sık sık üyeleriyle bir araya gelen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Halk Caddesinde esnaf ile bir araya geldi. DTO 14. Meslek Komitesi üyeleri ile cadde boyunca iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Erdoğan, misafirliğe eli boş da gitmedi. Maske, dezenfektan ve 14 tane temel salgınla mücadele kuralının yer aldığı afişin bulunduğu bir paketi uğradığı iş yerlerine hediye eden Başkan Erdoğan, afişlerini görünür bir yere asarak müşterilerini uyarmalarını istedi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Halk Caddesi esnafının kurallara uyduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işverenler ile işçilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Esnaf ziyaretlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemize de örnek olduğuna inandığımız ve geçen hafta 'Esnafımızı koruyalım; Denizli'mizi koruyalım!' sloganıyla başlattığımız pandemi ziyaretlerimiz aralıksız devam ediyor. Meslek Komitelerimizi seferber ettiğimiz gibi kendimiz de boş durmuyor, onlarla üyelerimizi işletmelerinde ziyaret ediyoruz. Bir program dahilinde tüm işletmelerin kapısını çalıyoruz, hasbihal ediyoruz. Denizli'mizin içinde bulunduğu durumdan daha da iyi bir hale gelmesi için pandemi kurallarına harfiyen uymaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Onlardan edindiğimiz izlenimler ile taleplerini de ilgili kurullarımıza ve meclisimize taşıyarak değerlendiriyor ve çözüm arıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, isteklerini yerine getirmek için gereken neyse yapıyoruz. Çünkü biz bu yola çıkarken dedik ki 'Bizler sizin için varız, siz varsanız biz de varız." Bugün de bu sözümüzün arkasındayız "dedi.

"Bizim de motivasyonumuzu artırdı"

Esnafların, işlerin daha iyi olacağına dair umutlu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şükürler olsun ki bugünkü ziyaretlerde esnafımızın karamsar olmadığını görmek, işlerinin de zamanla daha iyi olacağından yana umutlu olduklarını duymak, gelecekle ilgili beklentilerinin olumlu olduğunu bilmek bizi mutlu etti. Biz bu moralle, pandemi kurallarına uyar ve birbirimize destek olursak, bu zor günleri de elbirliğiyle, en az zararla aşarız inşallah. Bu çalışmamızdan dolayı gittiğimiz yerlerde takdir görmek, bizim de motivasyonumuzu artırdı. Bu işletmelerimizde pandemiyle mücadele kurallarından ödün verilmediğini bizzat görmek, mutluluğumuzu ve motivasyonumuzu katladı. Hepsine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı