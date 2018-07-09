Başkan Erdoğan: "En Önemli Önceliklerimizden Biri, Maziden Atiye Kuracağımız Güçlü Köprüyle Nereden...
CANLI YAYIN: Erdoğan Yemin Etti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Resmen Başladı

Başkan Erdoğan: "En Önemli Önceliklerimizden Biri, Maziden Atiye Kuracağımız Güçlü Köprüyle Nereden...

Başkan Erdoğan: "En önemli önceliklerimizden biri, maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır.

Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "En önemli önceliklerimizden biri, maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır."

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