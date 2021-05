Başkan Erdoğan DTO Meclisinde açıkladı; "Beklenen nefes kredisi geliyor"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandeminin etkisiyle finansman sıkıntısı yaşayan üyelerine, 1 Haziran itibarıyla TOBB ve KGF iş birliğinde Nefes Kredisi uygulamasının başlatılacağını müjdeledi.

Denizli Ticaret Odası'nın Mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, gerek bizzat gerçekleştirdiği üye ziyaretleri ile gerekse meclis ve komitelerinin temasları aracılığıyla, sahada olanları an be an takip ettiklerine dikkat çekti. Üyelerinden kendilerine yansıyan her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya, her talebi de imkanları çerçevesinde karşılamaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Bu kapsamda, birçok isimle çeşitli toplantılar yaptık. Yasaklardan dolayı kapanacak, kısıtlamalardan etkilenecek üyelerimizin istek ve sıkıntılarıyla ilgili önerilerimiz ile taleplerimizi aktararak istişare ettik. Bu konuları sadece oralarda dile getirmekle de kalmadım; aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da aktardım. Bugüne kadar her an yanımızda olan TOBB Başkanımız da Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarla bir araya gelerek istek ve önerilerimizi kendilerine ulaştırdı" dedi.

DTO Başkanı Erdoğan, sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması için milletvekilleriyle de sürekli temas halinde olduklarını anlattı. Erdoğan, "Pandemi süreci, 14 aydan beri ülkemizi, şehrimizi, sektörlerimizi, üyelerimizi ve esnafımızı çok ciddi anlamda etkiledi. Denizli Ticaret Odası olarak bu süreçte sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalıştık. Özellikle iş yerini kapatmak zorunda kalan üyelerimizden gelen her konuyu ele aldık; anında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ilettik. Sadece söylemekle kalmadık; sıkıntılarımızla önerilerimizi madde madde TOBB'a ve ilgili mercilere yazdık. Bunun yanında yine siyasi otoriteyle de zaman zaman Zoom üzerinden yönetim kurulu üyelerimizle bir araya getirerek, zaman zaman da bizzat telefonla görüştük. İsteklerimizi onlara da ilettik. Milletvekillerimizle sürekli irtibattaydık. Yeri geldi toplantılarımıza katıldılar ve uzaktan erişimle de olsa bizi dinlediler. Yerelde de özellikle tam kapanma sürecindeki engelleri hızla aşabilmek için üyelerimizin, esnafımızın, iş yeri kapananların sıkıntılarını en azından her daim dinleyebilecek ve çare olacak bir yapı oluşturduk" diye konuştu.

"Odamızı, saat 22.00'a kadar ulaşılabilir hale getirdik"

Başkan Erdoğan, tam kapanmada ve kısıtlama döneminde üyelerinin ihtiyacına yönelik odalarına özel bir mesai uyguladıklarını da hatırlattı. Erdoğan, "Hafta sonu ya da bayram tatili demeden gece saat 22.00'a kadar odamızdaki yetkili isimlere, DTO'nun santralini yönlendirdik; üyemizin telefonda sıkıntısını dinledik ve çözüme kavuşturduk. Kamuda pandemi kısıtlamaları nedeniyle uygulanan mesai saatlerine rağmen, biz odamızda farklı bir yöntem izledik; ihtiyaca cevap verebilmek için mesaimizi sabah 9.00'da başlattık. Hafta içi saat 8.30'da odamızı açtık. Ayrıca, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile, odamızda kayıtlı hizmet verdikleri firmalar ve şirket kuruluşlarıyla ilgili internet bağladığımız iki bilgisayarın olduğu bir işlem masası oluşturduk. Evrak eksik veya yanlış olduğunda tekrar ofisine gidip gelmesinin önüne geçtik. İşlerini kolaylaştırdık. Zaman kaybı oluyordu; bunu önledik" dedi.

Üyelerine odalarındaki işlemlerinin hızlandırılması için randevulu sisteme geçeceklerinin müjdesini de veren Başkan Erdoğan, "Tüm bu pandemi dönemine özel uygulamalarımızın yanında, odamızda randevulu çalışma sistemine de geçelim istedik. Gerekli fizibiliteyi ve hazırlıklarını yaptık; altyapısını oluşturduk. Bu uygulama, tüm Türkiye'de sadece bir odada var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizden aynı sisteme geçmek için biz de izin istedik, müracaatta bulunduk; 'Üyelerimiz artık odaya geldiğinde hiç beklemeden işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecek' dedik. TOBB da uygulamayı çok yerinde ve doğru buldu; ancak 'Türkiye genelinde yapmayı planlıyoruz. Onun için hep birlikte başlayalım' cevabını verdi" diye konuştu.

Esnaf ve üye ziyaretlerinin büyük küçük demeden ve sektör ayrımı yapmaksızın devam etiğini de dile getiren Başkan Erdoğan, ekibiyle üyelerinin bizzat iş yerlerine kadar giderek görüştüğünü, yerinde bilgi aldığını anlattı. Özellikle iş yerleri kapanan esnafla da bir araya geldiğini, yerinde bulamadıklarını telefonla arayıp dinlediklerini açıkladı. Erdoğan, "Onların sıkıntılarını ve önerilerini dinliyoruz. Bunu her fırsatta ve yoğun bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda meclis üyelerimizi ve komitelerimizi ziyaret etmeye de başladık. Bu hafta 1'inci meslek komitemizle görüştük. Her hafta bir iki tane meclis üyemiz ile meslek komitemizi iş yerlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyecek; önerilerini alacağız. Bunun yanında her biri sektörünün duayeni ya da önde gelen ismi olan DTO Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden de faydalanıyoruz. Özellikle pandemi ve yol açtığı sıkıntılar noktasında desteklerini almamız gerektiğini düşünerek, onları da işletmelerinde ziyaret etmeye başladık. Bu ziyaretlerde işleri ve sektörleriyle ilgili istişarede bulunuyoruz. O nedenle, bugün kentimizdeki sivil toplum kuruluşları içerisinde insanların beklentisinin en yüksek olduğu kurumlardan biriyiz. Bu süreçte bizi, odamızı arayan soran çok oluyor ve hiçbir zaman uzak ya da duyarsız kalma gibi bir yanlışımız olmadı. Üyelerimizin ve esnafımızın hep yanında olduk. 20.000 üyemizin tamamına direkt dokunma şansımız yok ancak gidemediğimiz yerlerde ilgili yönetim kadrolarımızdaki arkadaşlarımız var; onlar devreye giriyorlar. Tek adamla değil, çok adamla ve ekip ruhuyla çalışıyor, birlikte hizmet üretiyoruz. Geçenlerde canlı yayında cep telefonu numaramı bile verdim; '24 saat hizmetinize hazırız' dedim. Gittiğimiz yerlerde, insanların Ticaret Odamızı yakından takip ettiğini gördük. Onun için bizim bu ziyaretlerimiz iyi ki başlamış; iyi ki varmış. Bu pek konuşulmuyor ama bizim bu süreçte gidip insanlara dokunup hal hatır sormamız, halk nazarında oldukça kıymetli. Mart itibarıyla, sizlerle beraber 3 ayda 750 tane üyemize uğramışız; hal ve hatırını sormuşuz, tek tek dinlemişiz. Bu ziyaretleri inşallah ileri ki süreçte de yine sizlerle birlikte kesintisiz devam ettireceğiz. Bu durum bu süreçte bizim elimizi de güçlendirdi... Bu anlamda, bu sayede özellikle kamu yani TOBB ayağını, hızlı ve güçlü tutuyoruz. Valimiz sayın Ali Fuat Atik ve Denizli'mizi temsil eden siyasilerimizle de irtibatımızı kesmiyoruz. Çünkü, anlık çözülmesi gereken sorunlar, aktarılması gereken konular oluyor. Son dönemde bize 100'ün üzerinde konu geldi. Çeklerle ilgili düzenlemede bir problem çıkmıştı. Bunu en hızlı bir şekilde harekete geçerek yarım gün gibi kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturduk. Doğrudan borçlanma sistemi ödemelerinin ertelenmesi noktasında da girişimlerimiz oldu. Tedarik zincirinde, bu 17 günlük kapanma sürecinde bir kargaşa vardı. Tedarik zincirinin ne olduğu, içeriği yoruma açıktı. Bu noktada da üyelerimize bizzat destek verdik. Ayrıca, e-ticaret ve ihracat yapanların kargo ve lojistik ile ilgili sıkıntıları vardı. İmalatçı firmalar üretim yapıyor ancak malını, siparişi müşterisine gönderemiyordu. O sorunu aşmak için de özel bir çaba harcadık. Bu süreçte ve çalışmalarımızda bize destek olan her kim varsa hepsine de üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan bu çok değerli isimlerden güç alıyor, zorluklarla mücadele edecek moral ve motivasyonu kendimizde buluyoruz; onlarla çok daha güçlüyüz" dedi.

"Nefes kredisi desteğimizi de devreye sokacağız"

14 aylık pandemi sürecinde 68 milyon TL ile 2700'e yakın üyeye finansman desteği verdiklerini de belirten Başkan Erdoğan, finansman sıkıntısı çeken üyeleri için Nefes Kredisi'ni de devreye sokacaklarını duyurdu. Erdoğan, "Üyelerimizin sabırsızlıkla beklediği bir müjde sonunda geldi. En çok üzerinde durduğum konulardan biri de kaynaklarımızın tamamının bu dönemde üyelerimize açılması oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak Nefes Kredisi'ni duyurdu; içeriği de belirlendi. Burada amacımız, KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlayarak korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak. Yıllık cirosu 10 milyon TL'nin altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayanlara bu imkan sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL Nefes Kredisi kullanabilecek. İşletmelerimize, 6 ay ödemesiz dönem imkanı da sağlanacak. Geri ödemeler ise, 12 eşit taksitte yapılacak ve Hazine destekli KGF kefaleti olacak. Faiz oranı ise yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlgili bankaların bölge başkanlarıyla da muhakkak görüşerek, gerçek anlamda darda ve sıkıntıda olan esnafımıza verebilmemiz noktasında gücümün yettiği, dilimin döndüğü ölçüde ne gerekiyorsa ortaya koyacağımı da buradan ifade etmek isterim. Ayrıca artık işletmelerimizin açılması noktasında da bir talebimiz var. Haziran, temmuz, ağustos aylarında hızlı aşılama yaparsak içinde bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulabiliriz. Her ne kadar bazı işletmelerimizi açıksa da üzerlerinde pandemiyle ve kısıtlamalarla geçen 14 ayın getirmiş olduğu bir yük var. Bu yükü azaltmak lazım. Onun için devletimizden bu işletmelerimiz kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelene kadar yeni açıklanan destek paketi gibi hibelerin artırılarak devam ettirilmesi yönünde de talebimiz oldu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı