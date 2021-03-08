Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği
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Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği

08.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:53
Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye edip, gününü kutladı.

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye edip, gününü kutladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile eşi Feride Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamu kurumlarında ve işletmelerde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı. Şehir içerisinde karşılaştıkları kadınlarla da sohbet ederek çiçek hediye eden Erdoğan çifti sağlık ve mutluluk diledi.

Ardından Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan Covid-19 tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetimlerde bulundu. Denetim esnasında karşılaştıkları kadınlara da karanfil hediye edilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sahada olan Başkan Erdoğan, Biga Belediyesi tarafından şehrin çeşitli yerlerine kurulan kutlama stantlarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan, burada standı ziyaret eden kadınlarla sohbet ederek günlerini kutladı ve çiçek hediye etti. Kadınlar, Başkan Erdoğan'a duydukları mutluluğu dile getirerek çiçek hediyesi için teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği
Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği
Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği
Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği
Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği
Başkan Erdoğan'dan kadınlara 8 Mart çiçeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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