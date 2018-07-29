Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Serbest Bıraktığı Tamimi'ye Tebrik Telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tahliye olarak özgürlüğüne kavuşan Filistinli Ahed Tamimi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, telefon görüşmesinde, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Tamimi'yi, cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, TAMİMİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi'yi 'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN, TAMİMİ AİLESİNE DESTEKLERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahed'in yanında annesi Neriman Tamimi'nin de olduğu kaydedildi. Başkan Erdoğan'ın Tamimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.