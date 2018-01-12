Başkan Erdoğan'dan İşçilerin Kadroya Geçirilmesiyle İlgili Açıklama

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti'nin milletine karşı vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getirdiğini kaydetti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, son olarak binlerce işçiyi yakından ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili sözünü yerine getirdiğini söyledi.

Milletin zenginliklerini tekrar millete verdiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, "AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücret 184 TL idi. Her yıl bu ücret artarak geldi ve 2018 yılı itibarıyla çalışanın eline geçecek olan ücret kişi bekarsa bin 603 TL, evli ve çocuğu varsa bin 700 TL eline geçecek. Bunlar yapılan iyileştirmelerdir. Yeterli mi, yetmez mutlaka daha iyi olması istenebilir ama bu noktada da hükümet elinden geleni yapıyor. İşçilerimizde, kardeşlerimizde bunun farkındalar. AK Parti kendilerine hangi sözü verdiyse onu gerçekleştirdi. Elhamdülillah hizmetlerimiz, yatırımlarımız artarak devam ediyor. İnsanımızın hayat standardı, hizmet standardı ve kalitesi yükseliyor. Asgari ücretlilerimizin de kadroya geçmeleriyle ilgili AK Parti hükümetinden böyle bir talepleri olmuştu AK Parti de bu konuda çalışmasını tamamlayıp, şimdi hayata geçti. Allah hayırlı uğurlu olsun. AK Parti iktidarı işçilerimizin, insanlarımızın her türlü problemlerindeki çözümün tek adresidir. Diğerleri çok konuştu ama yapamadılar. Ama biz sözümüzle, icraatlarımızla insanımızın, işçimizin yanında olduğumuzu yaptığımız bu uygulama ile bir kez daha göstermiş olduk. İnşallah bu tür güzellikler artarak devam edecektir. Asgari ücretli kardeşlerimizin kadroya geçmesi yönünde ter türlü desteği, talimatı veren başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN