Başkan Erdoğan'dan esnaf ziyareti
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Başkan Erdoğan'dan esnaf ziyareti

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, güne esnaf ziyaretiyle başlayarak kontrollü sosyal hayat döneminde çalışmalarına devam devam esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan esnaf ziyareti
17.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:37

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, güne esnaf ziyaretiyle başlayarak kontrollü sosyal hayat döneminde çalışmalarına devam devam esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çarşı esnafıyla çorba içerek güne başladı. Hal hatır soran Başkan Erdoğan, esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette Biga'nın geleceği için tüm güçleriyle gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirterek Belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Biga esnafının her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Güne esnafımıza ve vatandaşlarımıza günaydın diyerek başladık. Esnaf kardeşlerim ile sabah çayımızı içip hasbihal ettik. Biga esnafı candır diyerek her sohbetimizde çok güzel bir enerji alıyoruz. Güne enerjiyle başlamak bize de mutluluk veriyor. Hemşehrilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Kovid-19 süreciyle zorluklar yaşadık ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayat yeniden canlandı. Dikkatli olmaya devam ediyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Biga'mızı hep birlikte el ele gönül gönüle daha güzel yerlere taşıyoruz ve taşıyacağız. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf ziyaretinde karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet eden Başkan Erdoğan, talepleri dinledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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