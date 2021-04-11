Başkan Erdoğan'dan çiftçiye müjde

Pandemi döneminde ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçi için Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti.

Pandemi döneminde ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçi için Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti. Bu kapsamda, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltik satın alınacak. Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı