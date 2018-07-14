Başkan Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Yasama Döneminde Açıklamış Oluruz
Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili "En kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Bedelli askerlik üzerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışması olduğunu söyleyen Erdoğan "Zannediyorum, en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz" dedi.
"TRUMP, F-35'LERİN TESLİMİ KONUSUNDA GARANTİ VERDİ"
Başkan Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nden dönüşte uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın F-35 uçaklarının tesliminde herhangi bir sorun olmayacağının garantisini verdiğini belirten Erdoğan, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi konusunda "Trump, F-35 konusunda yaptırıma karşı olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.
"100 MİLYON DOLAR DAHA ÖDENECEK BİRKAÇ GÜN İÇİNDE"
Erdoğan, "F- 35'ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde" diye konuştu.