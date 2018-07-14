Başkan Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Yasama Döneminde Açıklamış Oluruz

Bedelli askerlik üzerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışması olduğunu söyleyen Erdoğan "Zannediyorum, en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz" dedi.

"TRUMP, F-35'LERİN TESLİMİ KONUSUNDA GARANTİ VERDİ"

Başkan Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nden dönüşte uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın F-35 uçaklarının tesliminde herhangi bir sorun olmayacağının garantisini verdiğini belirten Erdoğan, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi konusunda "Trump, F-35 konusunda yaptırıma karşı olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.

"100 MİLYON DOLAR DAHA ÖDENECEK BİRKAÇ GÜN İÇİNDE"

Erdoğan, "F- 35'ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde" diye konuştu.