Başkan Erdoğan: "Bundan Sonra Milletin Doğrudan Yetki Verdiği ve Dolayısıyla Hesap Sorma Hakkına...
CANLI YAYIN: Erdoğan Yemin Etti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Resmen Başladı

Başkan Erdoğan: "Bundan Sonra Milletin Doğrudan Yetki Verdiği ve Dolayısıyla Hesap Sorma Hakkına...

Başkan Erdoğan: "Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir.

Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir."

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