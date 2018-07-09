Başkan Erdoğan: "Bundan Sonra Milletin Doğrudan Yetki Verdiği ve Dolayısıyla Hesap Sorma Hakkına...
Başkan Erdoğan: "Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir.
Başkan Erdoğan: "Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir."