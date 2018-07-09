Başkan Erdoğan, Beştepe'deki Törende Açıkladı: Törenin Bazı Bölümlerini İptal Ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Yeni Sistem Töreni'nde yaptığı konuşmada, törenin halk oyunları ve ışık gösterileri bölümünü, tren kazası sebebiyle iptal ettiklerini açıkladı.

ÇORLU'DAKİ KAZA NEDENİYLE TÖRENİN BAZI BÖLÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Töreni'nde yaptığı konuşmada, törenin halk oyunları ve ışık gösterileri bölümünü, Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

"KUTLAMA BÖLÜMLERİNİ İPTAL ETTİK"

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Dün akşam saatlerinde meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Tabi bu kazada ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.