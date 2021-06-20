Başkan Erdoğan, "Babalarımız fedakarlığın simgesidir"
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Başkan Erdoğan, "Babalarımız fedakarlığın simgesidir"

Başkan Erdoğan, 'Babalarımız fedakarlığın simgesidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladığı mesajında "Babalar, ailelerin temel direğidirler.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladığı mesajında "Babalar, ailelerin temel direğidirler. Kelimelerle tarife sığmayan fedakarlığın simgesi babalarımız, arkamızı yasladığımız çınarlarımızdır. Başta şehitlerimizin eli öpülesi babaları olmak üzere, tüm babaları ve baba olmak için gün sayanların günleri kutlu olsun" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan, "Bize tecrübesiyle yol gösteren, bizi koruyup kollayan babalarımız, geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Toplumsal değerlerimizi bizlere öğretirler ve her zaman iyiliğimizi düşünürler. O nedenle, ailenin temel direğidirler. Kelimelerle tarife sığmayan fedakarlığın simgesi babalarımız, arkamızı yasladığımız çınarlarımızdır. Varlığı ile yüreğimizi ısıtan ancak yokluğunda adeta boşluğa düştüğümüz babalarımızın hayattayken kıymetini bilelim! Başta şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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