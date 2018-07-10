Son Dakika! Başkan Erdoğan Yeni Sistemin İlk Yurt Dışı Ziyareti için Azerbaycan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk yurt dışı ziyaretini kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştiriyor.

HAYDAR ALİYEV'İN KABRİNE GİTTİ

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yurt dışına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Bakü'ye geldi.

Erdoğan yanındaki heyet ile birlikte, Azerbaycan'ın efsane lideri Haydar Aliyev'in anıtına gitti ve kabrine çelenk bıraktı.