Başkan Erdoğan; "23 Nisan bir milletin yeniden topyekûn ayağa kalktığı gündür"
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Başkan Erdoğan; "23 Nisan bir milletin yeniden topyekûn ayağa kalktığı gündür"

Başkan Erdoğan; '23 Nisan bir milletin yeniden topyekûn ayağa kalktığı gündür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "23 Nisan, Türk Milleti'nin yeniden topyekün ayağa kalktığı bir diriliş destanının vücut bulmuş halidir.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "23 Nisan, Türk Milleti'nin yeniden topyekün ayağa kalktığı bir diriliş destanının vücut bulmuş halidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli irademizi yansıtan en önemli güçtür" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 101'inci yıl dönümünü kutladı. TBMM'nin açılmasıyla yürütülen kurtuluş mücadelesinde hızlı ve etkin kararlar alındığını hatırlattı. Başkan Erdoğan, mesajında "23 Nisan, Türk Milleti'nin yeniden topyekün ayağa kalktığı bir diriliş destanının vücut bulmuş halidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli irademizi yansıtan en önemli güçtür. 23 Nisan 1920'de, milletimizin bağımsızlığına bağlılığı tüm dünyaya ilan edilmiş olmakla kalmadı. Aynı zamanda yeni bir devlet olmanın da temeli atıldı. Açılış sonrasında hızlı karar alma mekanizmasının devreye girmesiyle, TBMM kurtuluş mücadelesinin en önemli etkenlerinden biri oldu ve bir millet yeniden hayat buldu. Bizler, meclisimizin bu yönünü hiçbir zaman unutmayacak, her koşulda demokrasimizin ve ekonomimizin gelişmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu büyük mirasa, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu uğurda can verip şehit olmuş yüreklere gömülmüşlere Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Vatanı uğruna canını ortaya koymuş gazilerimiz ile ailelerine de şükranlarımızı sunuyorum. Halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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