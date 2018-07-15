Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri İçin Kur'an-ı Kerim Okudu

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

15 Temmuz şehitleri Millet Camii'nde dualarla anıldı

ANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde şehitler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Camii'nde Hatm-i Şerif okundu.

Darbe girişiminde şehit olanlar için Millet Camii'nde Hatm-i Şerif okunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da camide şehitler için dua etti. Başkan Erdoğan'da camide şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken, şehitlerin anmak için çok sayıda vatandaş camiye akın etti, şehitler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm şehitler için okunan Hatm-i Şeriflerin duasını okudu.