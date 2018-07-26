Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'ya FETÖ Uyarısı: En Yoğun Olduğu Yer Burası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da Müslüman kanaat önderlerine konuşma yaptı. Özellikle FETÖ konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, "Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler sadece kardeşlerimizi katleden fesat örgütlerdir. FETÖ, Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Afrika'dır, buradalar. Özel harekatı bombalayan bunlardır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, RAMAFOZA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan "İslam İşbirliği teşkilatı dönem başkanı olarak ülkemizi BRICS liderler zirvesine davet eden Ramafoza'ya teşekkürlerimi sunuyorum, yarın baş başa görüşmemizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"HAK VE ADALET MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Dünya 5 ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olarak son 16 yılda Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Afrika farklı köşelerinden farklı etnik ve mezhebi liderlerle bir araya gelip toplantılar düzenledik. Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçilik sayısı 10'dan 30'a çıktı." ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLARINI SAVUNDUNUZ"

Erdoğan "Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, Suriyeli kardeşlerimizi desteklediniz. Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insanları dikenli tellere mahkum ederken siz tüm imkanlarınızı Suriye için seferber ettiniz. Ecdadımız istiklal mücadelesi verirken yaptığınız gibi Suriyeli kardeşlerimizin hakkını savundunuz." dedi.

"FETÖ ABD'DEN SONRA EN ÇOK GÜNEY AFRİKA'DA VAR"

Erdoğan, "Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler sadece kardeşlerimizi katleden fesat örgütlerdir. FETÖ, Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Afrika'dır, buradalar. Özel harekatı bombalayan bunlardır. 46 polisimizi burada şehit ettiler. Bunlar ülkemizi terk edip Amerika'ya, Avrupa'ya buraya yerleştiler. Siz kardeşlerimizden özel destek bekliyoruz, asla bunlara uymayın, bunlar ciddi anlamda teröristtir. Bizim anlayışımızda zalimin de mazlumun da kimliğinin anlamı yoktur. Din adına din kardeşlerimizin kanını döken bu katil sürülerine de karşıyız." dedi.

"BUNUN ZEDELENMESİNE ASLA İZİN VERMEMELİSİNİZ"

Erdoğan, ırkçılık karşıtı mücadeleye değinerek, "Sizler yılarca bu ülkede ırkçı rejime karşı mücadele yürüttünüz. Güney Afrika özgürlük hareketine en güçlü desteği sizler sağladınız bu uğurda bir çok şehit verdiniz. 1994'ten beri de bu gökkuşağı ülkesinin gururlu Müslümanları olarak diğer dinler ile barış içerisinde yaşıyorsunuz. Bunun zedelenmesine asla izin vermemelisiniz" ifadesini kullandı.