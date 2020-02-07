Başkan Erden çığ şehitlerinin taziyesine giderken kaza yaptı
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Başkan Erden çığ şehitlerinin taziyesine giderken kaza yaptı

Hakkari'nin Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Metin Erden, Van'da yaşanan çığ faciasında şehit düşenlerin ailelerine taziye ziyaretine gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

07.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:51
Başkan Erden çığ şehitlerinin taziyesine giderken kaza yaptı

'nin Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Metin Erden, 'da yaşanan çığ faciasında şehit düşenlerin ailelerine taziye ziyaretine gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.


Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında 41 kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Metin Erden, korumasıyla beraber taziye ziyaretleri için Van'a gelmek isterken Şemdinli-Yüksekova kara yolunda kaza yaptı. Kazada yaralanan Başkan Erden ve koruması, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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