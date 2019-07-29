Başkan Erdem, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

"Güçlü Kadın Etkinliği"ne katılmak üzere kente gelen Erdem ve beraberindekiler, valilik salonunda Akbıyık ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Erdem ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA