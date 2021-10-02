Başkan Erdem sahada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Erdem sahada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Erdem sahada

"Başkan Burada" projesi kapsamında Kültür Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölge halkının taleplerini dinledi.

"Başkan Burada" projesi kapsamında Kültür Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölge halkının taleplerini dinledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "Başkan Burada" buluşmalarına bu hafta Kültür Mahallesi'nde devam etti. Mahalle halkı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgede incelemelerde bulundu. Kültür Mahalle Muhtarı Kezban Pehlivan'dan bölgenin sorunlarını ve hizmet taleplerini detaylı şekilde dinleyen Başkan Erdem, bölge halkının pazar yeri talebine de olumlu yanıt verdi. Bölgeye çok amaçlı bir pazar yeri kazandırmayı planladıklarını belirten Başkan Erdem, projeye otopark ve sosyal donatı alanlarını da ekleyeceklerini kaydetti. Yeni pazar yeri konusunun önümüzdeki yılın çalışmaları arasında yer alacağını ifade eden Başkan Erdem, bölgedeki kadınlarının dikiş kursunu da ziyaret ederek, kadınların taleplerine kulak verdi. Başkan Turgay Erdem Kültür Mahallesi incelemeleri sırasında bir vatandaşın şiir sürpriziyle de karşılaştı. Bölge sakini Cengiz Arın, Turgay Erdem'e kendisi için yazdığı şiiri okuyarak jest yaptı. - BURSA

Başkan Erdem sahada

Başkan Erdem sahada

Başkan Erdem sahada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Düm Tek Tek Süleyman Soylu
Magazin Kubilay Aka Seren Serengil Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Demir Çelik Cengiz Ergün Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Erdem sahada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:39:15. #1.12#