Başkan Erdem: "Önceliğimiz halkın sağlığı"
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Başkan Erdem: "Önceliğimiz halkın sağlığı"

Başkan Erdem: 'Önceliğimiz halkın sağlığı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceyhan Belediyesi, Ramazan ayı ve Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Ceyhan Belediyesi, Ramazan ayı ve Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı ve üretimi yapan işletmelere yönelik rutin olarak gerçekleştirilen hijyen, gramaj ve fiyat etiketi denetimleri, Ramazan ayında artarak devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetleyen ekipler, salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması, kişisel ve genel temizliğin aksatılmaması, üretim ve satış yapılan alanlarda ise maske, eldiven, bone takılması ile çalışma saatleri konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, önceliklerinin halkın sağlığı olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin her zaman sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Ramazan ayında fırın ve unlu mamul imalatı yapan işletmelere yönelik kontrollerimizi daha da yoğunlaştırdık. Amacımız, hijyen kurallarının yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu işletmelerde temasın en aza indirilmesini de sağlamak. Yapılan denetimlerde ilçe esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu ve kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ederiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" diye konuştu. - ADANA

Başkan Erdem: 'Önceliğimiz halkın sağlığı'
Başkan Erdem: 'Önceliğimiz halkın sağlığı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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