Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı
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Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pandemi süresince salgın riskine karşı Ceyhan'da alınan önlemler ve Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı
13.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:41

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pandemi süresince salgın riskine karşı Ceyhan'da alınan önlemler ve Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Telekonferans yöntemi ile yapılan toplantıya Adana'dan 4 belediye başkanı olmak üzere 30 belediye başkanı katıldı.

Çukurova, İmamoğlu, Seyhan, Şambayat, Kesmetepe, Çelikhan Pınarbaşı, Gölbaşı, Harmanlı, Yaylakonak, Tut, Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Yeşilova, Araban, Karkamış, Arsuz, Defne, Erzin, Samandağ, Gönen, Nurhak, Mezitli, Tarsus, Düziçi ve Yarbaşı belediye başkanlıklarının tek tek ilçelerinde yapılan Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını anlattığı toplantı 2 saat sürdü. Bütün belediye başkanlarını tek tek dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in yaptığı sunumu ilgi ile dinledi. Başkan Erdem'in yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve toplantıya katılan diğer belediye başkanlarını selamlayan Başkan Erdem Korona virüs salgını dolayısıyla Ceyhan'da alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

"11 Mart'tan bu yana ilçemizde dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik" diyen Başkan Erdem;" Bütün caddeleri baştan aşağı özel solüsyonlarla yıkadık. Vatandaşlarımıza 58 bin 400 adet hijyen malzemesi dağıttık. Pazar yerlerimizde sosyal mesafe çizgileri çizerek vatandaşlarımızın sürece adapte olmasını kolaylaştırmaya çalıştık. Ayrıca dezenfeksiyon için özel ekipler kurarak 7560 kurum kuruluş, halka açık alan ve ibadethanelerde dezenfeksiyon yaptık. İlçemizin bütün işlek caddelerine dezenfeksiyon tüneli kurarak bulaş riskini en aza indirgemeye özen gösterdik. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen vatandaşlarımıza 8100 adet erzak kolisi ve un yardımında bulunduk. İlçemizde bulunan apartman görevlerimizin çocuklarına 200 adet bayramlık hediye ettik" dedi.

Pandemi sürecinde 2 kreşin yapımı tamamlandı

"Pandemi önlemleri için çalışmalarımız devam ederken tabi ki bir yandan da projelerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz" diyen Başkan Erdem bu süreçte 2 adet kreşimiz tamamlayıp 23 Nisan'da ve Anneler Günü'nde çocuklarımıza ve annelerine armağan ettik. 2 adet parkımızı tamamlayıp gençlerimize 19 Mayıs armağanı olarak hediye ettik. Bu süreçte daha önce hiç asfalt çalışması yapılmamış mahallelerimizi asfalta kavuşturduk,Kent Meydanımızda da çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanarak Ceyhan'da yapılan hizmetler hakkında sunum yaptı.

Kılıçdaroğlu; "Halk sağlığı her şeyin önündedir"

Belediye Başkanları ile sohbet eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Belediyelerimizin içinde bulunduğu kısıtlı imkanlara rağmen pandemi sürecinde vatandaşımızın bütün sorunlarıyla yakından ilgilenen, hatta çevre belediyelere de yardım elini uzatan bütün belediyelerimize teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu süreçte insan sağlığı bütün siyasi görüşlerin ve inançların önündedir. Din,dil,ırk, siyasi parti gözetmeden,elindeki bütün imkanları halk sağlığı için seferber eden bütün belediye başkanlarım ile gurur duyuyorum. Sizlerden ricam ilçenizde bulunan ihtiyaç sahiplerini titizlikle tespit edip onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütmenizdir. Biz genel merkezimizin bütün imkanları ile yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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