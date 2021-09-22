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Başkan Erdem'den RUMELİSİAD projelerine destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Erdem'den RUMELİSİAD projelerine destek

RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, ortak projeler hayata geçirmek istediklerini belirtti.

RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, ortak projeler hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Derneğin yeni dönem çalışmalarını Başkan Turgay Erdem'e aktaran Zarif Alp, Nilüfer Belediyesi ile ortak projeler hayata geçirmek istediklerini de ifade etti. Eğitime ve öğrencilere önemli destek verdiklerini belirten Alp, Nilüfer'e kız öğrenci yurdu kazandırmak istediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Zarif Alp ve yönetimine yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Turgay Erdem, iş birliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi. - BURSA

Başkan Erdem'den RUMELİSİAD projelerine destek

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Haber: Başkan Erdem'den RUMELİSİAD projelerine destek - Haberler Ekonomi
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