Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri
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Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri

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Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan polis teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutladı.

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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan polis teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Başkan Yardımcısı İlker Önük, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ceyhan'ın huzur ve güvenliğinin emin ellerde olduğunu ifade eden Başkan Erdem, özverili çalışmalarından dolayı tüm emniyet çalışanlarının gününü kutlayarak Müdür Berberoğlu'na hediye takdim etti.

Ziyarette konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalar sayesinde, huzurlu ve güvenli bir ülkede rahatça yaşamamızı sağlayan Emniyet Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günlerini kutluyorum. Terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan polislerimize Allah'tan rahmet, gazi polislerimize ise şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından Başkan Erdem, Şehit Polis Memuru Ercan Günay'ın ailesini ziyaret ederek, 10 Nisan Polis Günü'nde Ercan Günay'ın ailesini yalnız bırakmadı. Sohbet eşliğinde duygulu anlar yaşayan Başkan Erdem, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi. - ADANA

Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri
Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri
Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri
Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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